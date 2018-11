Staffetta per Telethon a Settimo, raccolti 1000 euro.

Staffetta per Telethon

Sono stati 150, domenica mattina, i partecipanti alla staffetta (corsa e bicicletta) benefica per telethon, che si è svolta come sempre al parco della Mezzaluna, organizzata da Sandro Barollo. La prima staffetta giunta al traguardo è stata quella composta da Andrea Ghibaudo e da Paolo Gallo, mentre la prima coppia di sole donne è stata quella formata da Marina Bienni e Viana Lima, le quali hanno ricevuto in omaggio il gioiello Telethon. Parallelamente all’evento sugli stessi tracciati l’associazione settimese fitwalking capitanata da Cassandra leccese Vladimiro Strozzi ha svolto la consueta camminata benefica.

La soddisfazione dell’organizzatore

Sottolinea Sandro Barollo: “I ringraziamenti principali vanno a: tutti i volontari del neo comitato Telethon di Settimo, alla CRI, all’associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, al gruppo FIR, Enalcaccia, a Smat DGM1. Senza dimenticare la preziosa collaborazione con Borgata Paradiso”. Tra i presenti di borgata anche una rappresentanza politica, con Giancarlo Brino che ha rammentato quanto sia importante vedere vivere e colorare il parco con eventi di questa portata.

Un evento che cresce

Archiviata con successo la manifestazione di quest’anno, l’attenzione è già focalizzata su quella prossima. Un esponente del team di triatleti Torinese, infatti, ha lanciato l’idea di annoverare l’evento nel campionato FITRI duathlon mantenendo la caratteristica benefica ovviamente.

La raccolta

La raccolta benefica è stata assolutamente positiva. Ben 1000 euro, infatti, saranno destinati a favore della ricerca scientifica di Telethon.