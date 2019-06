Stramandriamo 2019, sono attesi oltre 3mila partecipanti. Si svolgerà oggi, domenica 16 giugno l’evento tanto atteso organizzato dall’associazione Pro Mandria in collaborazione con il Gs chivassesi e il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana, del Comune di Chivasso, di Mazzè e di Rondissone.

Sono attesi oltre 3mila partecipanti per Stramandriamo 2019. Si svolgerà oggi, domenica 16 giugno l’evento tanto atteso organizzato dall’associazione Pro Mandria in collaborazione con il Gs chivassesi e il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana, del Comune di Chivasso, di Mazzè e di Rondissone.

La corsa non competitiva

Giunta alla quinta edizione ogni anno fa registrare un record di presenze. Il percorso misto su strade sterrate asfalto nelle campagne della bellissima frazione chivassese conquista davvero tutti. Non solo i runner, ma anche i tanti che approfittano di questo evento per trascorrere alcune ore all’aria aperta a contatto con la natura.

Il programma

Domenica 16 giugno il gran giorno. Dalle 7 alle 8 ritiro dei pettorali per il trail e dalle 7 alle ) per le altre competizioni.

Alle 8,30 partenza del trail, alle 9 la 1,5 km, alle 9,20 parte la 10 Km e alle 9,40 la 5 chilometri. Gran ristoro all’arrivo per i partecipanti a seguire premiazioni. Alle 12 il pranzo del podista (prenotati) fino a esaurimento posti.

Il pacco gara prevede la maglia tecnica ufficiale, gadget per la 21 km, buono sconto Cisalfa, e ai primi 3 mila iscritti Celly Clippy pack., un pass per ingresso alla palestra Virgin, cofanetto prodotti Pyto Garda Buono consumazione barretta proteica, bottiglietta d’acqua, Chip e pettorale. Sono garantiti i servizi di deposito borse, assistenza medica e ambulanza e ristori.