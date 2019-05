StraSettimo, in centinaia alla partenza dal Torino Outlet Village oggi, domenica 12 maggio 2019. Si tratta della 14esima edizione della manifestazione.

StraSettimo, in centinaia alla partenza

Oggi, domenica 12 maggio è il grande giorno della StraSettimo, la corsa che invade tutta la città e, in occasione della sua 14esima edizione, prevede la partenza e l’arrivo dal Torino Outlet Village.

Protagonisti anche i disabili

Il presidente dell’Atletica SettimeseMaurizio Bondioli si è soffermato in particolare, sul coinvolgimento anche dei ragazzi disabili nel corso della presentazione. «E ‘sempre bello – ha detto lo stesso Bondioli – vedere la soddisfazione di ragazzi all’arrivo della gara. Questo ti riempie di gioia».

I premi

Ai primi tre classificati della gara da 10 km maschile e femminile non competitiva saranno dati premi equivalenti in toma. Al primo, l’equivalente del proprio peso; al secondo la metà, al terzo; un terzo Le premiazioni saranno giocate, al termine della gara, in uno scenario davvero affascinante, rappresentato dalla piazza dell ‘Outlet .

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!