Wimbledon, Giulia Gatto Monticone cede contro Serena Williams.

Wimbledon

E’ da poco terminato a Wimbledon, il match tra Giulia Gatto Monticone e Serena Williams. La tennista castiglionese, che è riuscita ad approdare al tabellone principale di quello che è considerato il più importante torneo al mondo, dopo le qualificazioni. Contro la ex numero uno al mondo Williams la Gatto Monticone è uscita sconfitta, ma comunque ben figurando. Il risultato finale è stato 6-2, 7-5 per l’americana.

Il grande giorno di Giulia

Quello di oggi (martedì 2 luglio) è stato il grande giorno di Giulia Gatto Monticone. Non capita infatti tutti i giorni di affrontare una giocatrice come la Williams. Per la tennista castiglionese il 2019 è assolutamente positivo. Oltre all’approdo a Wimbledon, infatti, ha centrato anche quello al Roland Garros di Parigi.